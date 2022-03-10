34-летний Бензема – самый возрастной автор хет-трика в ЛЧ. Он обошел Жиру

Карим Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в Лиге чемпионов в 34 года и 80 дней. Форвард «Реала» забил три гола в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ» (3:1).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх