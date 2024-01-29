Конгресс США обеспокоился ростом внешней торговли России продовольственными товарами

Коммерсантъ: Продуктовый напорВласти РФ оценивают угрозу новых ограничений СШАПринятый в нижней палате Конгресса США законопроект, направленный на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции, обеспокоил власти РФ.
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