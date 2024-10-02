Глава МАГАТЭ Гросси уверен, что вскоре встретится с Путиным

Уверенность в скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости, 2 октября сообщает агентство.
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