Фицо считает, что Украина потеряет треть своей территории

АК

Александр Крылов

Украина живёт как в сказке о золотой рыбке. Была ничем. Одарена малограмотными руководителями СССР землями. Всё казалось ей мало. Останется прежней: с разбитой экономикой, необразованными холопами-хохлами при пустых кастрюлях и с протянутой рукой. Хотели в свободный евросоюз, попали в ад!