В результате конфликта с Россией Украина лишится трети территории. Соответствующее заявление в интервью бразильской газете Folha de S.
Фицо считает, что Украина потеряет треть своей территории
Комментарии
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АК
Александр Крылов
Украина живёт как в сказке о золотой рыбке. Была ничем. Одарена малограмотными руководителями СССР землями. Всё казалось ей мало. Останется прежней: с разбитой экономикой, необразованными холопами-хохлами при пустых кастрюлях и с протянутой рукой. Хотели в свободный евросоюз, попали в ад!
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21 час.
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