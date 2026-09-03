Электромобиль «Атом» ждут обновления: будет автопарковка и десятки новых функций

Текущая версия ПО электромобиля (программное обеспечение – собственная разработка команды «Атома») насчитывает более 500 функций, включая умные алгоритмы автоматических дверей, навигацию с дополненной реальностью, а также шесть систем помощи ….
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