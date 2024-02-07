Министр образования не смог ответить на детский вопрос из школьного учебника: Матвиенко устроила разнос Дмитрию Ливанову

Современная действительность, мягко говоря, удивляет. Особенно когда вопросы касаются наших детей. Отказ от Советской системы образования и переход к европейским стандартам привел к падению уровня знаний.
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