Трамп пообещал решить конфликт на Украине и заявил, что Киев может кинуть США

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь пообещал, что найдет способ урегулировать конфликт на Украине в случае своего избрания, а также заявил, что Киев может "кинуть" Вашингтон "как собаку".
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