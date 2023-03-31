Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alexandr ilyabaev
    Большего бреда я еще не читал,ВОЙНА НА УКРАИНЕ ...
  • Владимир Карпов
    Хоть и большая статья, но всё-таки её одолел ... Полностью согласен с Отари Хидирбегишвили !!! Если бы не было России...К чему приведет о...
  • Хухорева Наталья
    Феерично,  конечно,  но далеко от реальности.  Но, нам же не привыкать верить в чудеса)Кто спас Романовы...

Лавров был прав, говоря что еврейская кровь в жилах – вовсе не панацея от нацизма в голове

Лавров был прав, говоря что еврейская кровь в жилах – вовсе не панацея от нацизма в голове

На днях власти Израиля официально потребовали извинения от министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова из-за его возмутительных замечаний о «нацификации Украины» и его высказываниях о еврейском происхождении Гитлера!МИД Израиля вызвал к себе российского посла Анатолия Викторова для разъяснительной беседы в связи с нашумевшим интервью Лаврова итальянской телекомпании «Медиасет», в котором он также заявил о пропаганде украинскими националистами книги Гитлера «Майн кампф» , а также использования ими нацистской символики батальонов Ваффен-СС .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх