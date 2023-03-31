Лавров был прав, говоря что еврейская кровь в жилах – вовсе не панацея от нацизма в голове

На днях власти Израиля официально потребовали извинения от министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова из-за его возмутительных замечаний о «нацификации Украины» и его высказываниях о еврейском происхождении Гитлера!МИД Израиля вызвал к себе российского посла Анатолия Викторова для разъяснительной беседы в связи с нашумевшим интервью Лаврова итальянской телекомпании «Медиасет», в котором он также заявил о пропаганде украинскими националистами книги Гитлера «Майн кампф» , а также использования ими нацистской символики батальонов Ваффен-СС .