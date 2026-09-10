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Мировое обозрение

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ИИ против старости: препарат для лечения лёгких, созданный нейросетью, оказался омолаживающим

ИИ против старости: препарат для лечения лёгких, созданный нейросетью, оказался омолаживающим

Экспериментальный препарат рентосертиб, созданный с помощью искусственного интеллекта для борьбы с идиопатическим лёгочным фиброзом, неожиданно продемонстрировал эффект, выходящий далеко за рамки респираторной медицины.

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