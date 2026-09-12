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Воронежские новости

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Воронеж отменил все мероприятия в честь юбилея города из-за угрозы атаки дронов

Воронеж отменил все мероприятия в честь юбилея города из-за угрозы атаки дронов

Эвакуация людей проводится по ранее согласованным алгоритмам. Городские службы и оперативные ведомства действуют в соответствии с установленным порядком.

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