Рекультивация земель «исторического наследия»: «Роснефть» планирует завершить процесс к 2035 году Татьяна АрестоваПроцесс добычи нефти, независимо от принимаемых мер, не исключает загрязнения окружающей среды.
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