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Борьба с преступностью среди мигрантов: новые подходы МВД России

Борьба с преступностью среди мигрантов: новые подходы МВД России

Борьба с преступностью среди мигрантов: новые подходы МВД России Ольга Вайленко18 октября министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о значительных успехах в борьбе с преступностью среди мигрантов.

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