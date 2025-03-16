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  • Валерий Павлишин
    Звоню вам дурочка и тупо ржу вам в ухо минуты двеДрель
  • Tania Еременко
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    Мне оливки нравятся и чёрные и зелёные.Повзрослела

Буйство в Киеве: как Зеленский отреагировал на слова Путина о перемирии

Буйство в Киеве: как Зеленский отреагировал на слова Путина о перемирии

(Ну что ж, посмотрим во что это выльется, америкосам я не верю) ---------------------------------------------------------------------------- Владимир Зеленский пришел в ярость из-за согласия президента России Владимира Путина на перемирие, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.

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Комментарии
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Tania Еременко
Конечно - своё возьмём,  и наступит мир во всём мире.👍😀😜
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