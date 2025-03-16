Буйство в Киеве: как Зеленский отреагировал на слова Путина о перемирии

(Ну что ж, посмотрим во что это выльется, америкосам я не верю) ---------------------------------------------------------------------------- Владимир Зеленский пришел в ярость из-за согласия президента России Владимира Путина на перемирие, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.