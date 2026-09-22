Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Старший лейтенант Алексей Поляков, доставляя боеприпасы на передовую, попал под атаку вражеских беспилотников.
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