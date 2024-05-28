Алле Пугачевой приписывают убийства

Певица Алла Пугачева расправлялась со всеми, кто был ей не угоден. После того, как Алла Пугачева эмигрировала в Израиль вместе с мужем и детьми, приезжая на родину редко и очень ненадолго, активизировались многие артисты, таящие на нее давние обиды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии