Алле Пугачевой приписывают убийства

Певица Алла Пугачева расправлялась со всеми, кто был ей не угоден. После того, как Алла Пугачева эмигрировала в Израиль вместе с мужем и детьми, приезжая на родину редко и очень ненадолго, активизировались многие артисты, таящие на нее давние обиды.