На этой неделе станет известно, куда можно будет улететь из Омска прямыми рейсами в летний период - аэропорт опубликует новое сезонное расписание.
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На этой неделе станет известно, куда можно будет улететь из Омска прямыми рейсами в летний период - аэропорт опубликует новое сезонное расписание.