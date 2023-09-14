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Жалгас Жумагулов о следующем бое: «Я решил для себя, что хочу выступить для наших болельщиков»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов объяснил выбор лиги NAIZA, как площадке для следующего боя: «У меня было много предложений, но я решил для себя, что хочу выступить в NAIZA.

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