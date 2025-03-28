ВС РФ развивают наступление на Лиманском направлении

Украинские ресурсы бьют тревогу из-за ухудшения ситуации на Лиманском направлении. Так, украинский ресурс Deep State указывает, что ВС РФ оказывают давление на Ямполовку и фактически полностью заняли населенный пункт.
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