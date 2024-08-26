Нижегородцы доставили гуманитарный груз в Курскую область

Очередной гуманитарный груз доставили нижегородцы в Курскую область. Как рассказал корреспонденту радио «Комсомольская правда Нижний Новгород» командир гумконвоя Александр Тумашов, огромную помощь в сборе груза для жителей Курской области оказало правительство Нижегородской области, Дом народного единства, Ассамблея народов России Нижегородской области, Совет ветеранов и нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия».
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