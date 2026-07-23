Депутаты срочно должны ввести ещё один запрет после слов Володина. Чтобы не было так стыдно

Депутаты Госдумы срочно должны ввести ещё один запрет после слов Володина, чтобы не было так стыдно. Колясников напомнил спикеру нижней палаты парламента реальный запрос, который есть у избирателей уже много лет и который народные избранники всё это время деликатно обходят стороной.