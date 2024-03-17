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В Екатеринбурге 50-летняя профессор УрФУ пришла на выборы с зелёнкой

В Екатеринбурге 50-летняя профессор УрФУ пришла на выборы с зелёнкой

Женщину успели остановить до того, как зелёнка пойдет в ход, её приговорили к 15 суткам ареста.В Екатеринбурге профессор УрФУ Эмилия Носова пришла на избирательный участок с зелёнкой, её арестовали на 15 суток.

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