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Царьград

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13 тыс. пенсионеров Архангельской области получили 169 млн руб. на проезд

13 тыс. пенсионеров Архангельской области получили 169 млн руб. на проезд

С начала текущего года компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно от регионального отделения Социального фонда России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу получили порядка 13 тысяч неработающих пенсионеров.

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