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«Индульгенция на ошибку: как обязательные разъяснения Верховного Суда подменяют Конституцию»

Статья раскрывает парадокс российской правоприменительной практики: разъяснения Верховного Суда, не будучи формально источниками права, фактически приобретают прецедентную силу и могут закреплять подходы, противоречащие конституционным принципам.

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