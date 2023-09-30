Золотой век русского дворянства

Екатерина Великая в коронационном платье. Худ. В. Эриксен. XVIII в. Без понимания базовых основ развития социума всё будет сводиться к частностям, страстям отдельных правителей, «хороших», по мнению одних, и «плохих» по мнению других, и показательным событиям, которые можно трактовать исключительно из собственных предпочтений, на что каждый имеет … .