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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» пострадавшим в теракте

Петербургский «Зенит» направит все средства, вырученные от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой», на помощь пострадавшим в результате теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

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