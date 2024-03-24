«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» пострадавшим в теракте

Петербургский «Зенит» направит все средства, вырученные от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой», на помощь пострадавшим в результате теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.
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