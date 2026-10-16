Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году составит 28,9 тыс. рублей. Об этом 16 октября сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
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