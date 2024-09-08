Наргиз "перешла все грани", а наказание настигло в США: Что случилось с публично предавшей Россию певицей

Vladimir Soukhatchev Да нет, Собчак выглядит Лошадью только по Морде Лица! А эта узбекская Кобыла всей своей статью выглядит как Реальная ЛОШАДЬ с татуировками!!!

Vladimir Soukhatchev "Обои" бывают лишь в комнате на стенах, а две бабы или две лошади только "обе"!!!