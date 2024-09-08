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Наргиз "перешла все грани", а наказание настигло в США: Что случилось с публично предавшей Россию певицей

Наргиз "перешла все грани", а наказание настигло в США: Что случилось с публично предавшей Россию певицей

Наргиз "перешла все грани" - публично предала Россию, нахамила своей аудитории и убежала в США. Вот там-то наказание её и настигло.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Да нет, Собчак выглядит Лошадью только по Морде Лица! А эта узбекская Кобыла всей своей статью выглядит как Реальная ЛОШАДЬ с татуировками!!!
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2 час.
Vladimir Soukhatchev
&quot;Обои&quot; бывают лишь в комнате на стенах, а две бабы или две лошади только &quot;обе&quot;!!!
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
пиши своё и не лезь в не своё.
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1 час.

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