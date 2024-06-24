Движение транспорта в центре Перми ограничено из-за подготовки к выпускному балу

Сегодня стало известно, что в Перми будут введены изменения в системе дорожного движения. Это связано с подготовкой к крупному событию - региональному балу выпускников "Будущее здесь", который состоится 27 июля на эспланаде города.
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