На сцену Театра имени Пушкина 17 октября вышла дочь Виктории Исаковой Варвара — с флейтой в руках. Девочка участвовала в праздничном вечере «Богиня», который коллеги подготовили к 50-летию актрисы после спектакля «Повод остаться».