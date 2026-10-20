На сцену Театра имени Пушкина 17 октября вышла дочь Виктории Исаковой Варвара — с флейтой в руках. Девочка участвовала в праздничном вечере «Богиня», который коллеги подготовили к 50-летию актрисы после спектакля «Повод остаться».
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