«Финита ля комедия»: конфликт в Газе приближает падение Зеленского

Айнур Курманов. Рассуждения о том, что многочисленные разведывательные органы США и Израиля проспали подготовку к нападению со стороны ХАМАСа выглядят достаточно убого, если учитывать, что западные спецслужбы давно имеют сеть информаторов и небывалые технические возможности, способные предупредить подобные случаи.
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