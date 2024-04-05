Блогер Евгений Кулик снимется в шоу "Осторожно, Кулик!" с Кариной Кросс

Начались съемки скетч-шоу "Осторожно, Кулик!" с блогерами Евгением Куликом и Кариной Кросс. В проекте Кулик снимется в юмористических эпизодах со своей женой Ригиной, а также перевоплотится в самых разных персонажей, чтобы показать курьезные сценки из жизни.
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