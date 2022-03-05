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Центр памяти жертв Холокоста призвал США освободить Абрамовича от санкций

Центр памяти жертв Холокоста призвал США освободить Абрамовича от санкций

Всемирный центр памяти жертв Холокоста попросил США вывести российско-израильского миллиардера Романа Абрамовича из-под санкций, опасаясь, что они повлияют на суммы пожертвований, которые бизнесмен делает в адрес мемориала, 2 марта пишет Daily Mail.

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