Логика развития событий проста.После вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года на территорию Израиля ситуация для киевского режима резко изменилась в худшую сторону.
От Киева следует ожидать самых кровавых провокаций
Комментарии
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Юрий Золотарев
Нда... ЛЮДЕЙ там не осталось! Может, всё-таки, "Кинжал"?? В самый центр гадюшника?
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12 час.
Юрий Золотарев
Думаю, ТРУПЫ выгружают. Или ЗАгружают.
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12 час.
allex F
Хамас+уркаина =💯💞
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8 час.
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