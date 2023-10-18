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От Киева следует ожидать самых кровавых провокаций

От Киева следует ожидать самых кровавых провокаций

Логика развития событий проста.После вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года на территорию Израиля ситуация для киевского режима резко изменилась в худшую сторону.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Нда... ЛЮДЕЙ там не осталось! Может, всё-таки, &quot;Кинжал&quot;?? В самый центр гадюшника?
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12 час.
Юрий Золотарев
Думаю, ТРУПЫ выгружают. Или ЗАгружают.
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12 час.
allex F
Хамас+уркаина =💯💞
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8 час.

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