Седокова перестала скрывать грядущий развод с мужем-иностранцем: Мы приняли такое решение

Отношения певицы Анны Седоковой с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой давно волнуют поклонников. Сначала исполнительница объявила о разводе, затем появилась на фото в обнимку со своим супругом и уже после вновь заявила о разрыве.
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