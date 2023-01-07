Если бы люди исчезли: 15 заброшенных мест

Что было бы, если бы человечество полностью исчезло с лица земли? В этой подборке сквозь мониторы вы увидите покрытые пылью полы, потрескавшиеся стены, гниющее дерево и природу, медленно вторгающуюся в те места, которые раньше были полны жизни.