Смейся до слёз

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Если бы люди исчезли: 15 заброшенных мест

Если бы люди исчезли: 15 заброшенных мест

Что было бы, если бы человечество полностью исчезло с лица земли? В этой подборке сквозь мониторы вы увидите покрытые пылью полы, потрескавшиеся стены, гниющее дерево и природу, медленно вторгающуюся в те места, которые раньше были полны жизни.

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