Мигрантов в России попросят не свистеть

Приезжающих в Россию мигрантов призовут не шептаться про прохожих на своем языке и не свистеть. Об этом со ссылкой на разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) новый курс адаптации для мигрантов сообщает «Коммерсантъ».
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