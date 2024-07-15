Мигрантов в России попросят не свистеть

Приезжающих в Россию мигрантов призовут не шептаться про прохожих на своем языке и не свистеть. Об этом со ссылкой на разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) новый курс адаптации для мигрантов сообщает «Коммерсантъ».