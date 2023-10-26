Haber Turk: пожилая путешественница из Германии стала королевой отеля в Турции

В Турции путешественницу из Германии Сабину Дэниелс удостоили титула «королева отеля». За последние девять лет она прожила в роскошной 5-звездочной гостинице Анталии 1071 день, сообщило издание Haber Turk.
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