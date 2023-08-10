Группа «Аэрофлот» в январе — июле нарастила перевозку пассажиров более чем на 18% год к году

ПАО «Аэрофлот» опубликовало операционные результаты группы за июль и семь месяцев 2023 года. Как говорится в отчете компании, объем перевозок у всей группы в июле этого года увеличился на 5%, до 5,1 млн пассажиров по сравнению с июлем прошлого года.