Звезда «Чебурашки» Кузьмина заявила, что ее не пустили на концерт в церкви

Актриса Ольга Кузьмина сообщила, что ее с дочерью не допустили на концерт в церкви. Звезда кинопроекта «Чебурашка» пришла на выступление в Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла вместе со своей полугодовалой дочерью.