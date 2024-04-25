Звезда «Чебурашки» Кузьмина заявила, что ее не пустили на концерт в церкви

Актриса Ольга Кузьмина сообщила, что ее с дочерью не допустили на концерт в церкви. Звезда кинопроекта «Чебурашка» пришла на выступление в Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла вместе со своей полугодовалой дочерью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии