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Кочетков стал 3-й звездой матча с «Эдмонтоном», отбив 20 бросков из 22. Вратарь «Каролины» провел 1-ю игру в сезоне

Кочетков стал 3-й звездой матча с «Эдмонтоном», отбив 20 бросков из 22. Вратарь «Каролины» провел 1-ю игру в сезоне

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 20 бросков из 22 в матче чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (7:2) и был признан третьей звездой.

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