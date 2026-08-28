Пресс-служба мэра Москвы: Памятник Пушкину останется на месте

Жители Москвы выразили желание сохранить памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади. Это желание подтвердило тестовое голосование, итоги которого были обнародованы на портале мэра и правительства столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии