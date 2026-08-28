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Царьград

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Пресс-служба мэра Москвы: Памятник Пушкину останется на месте

Пресс-служба мэра Москвы: Памятник Пушкину останется на месте

Жители Москвы выразили желание сохранить памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади. Это желание подтвердило тестовое голосование, итоги которого были обнародованы на портале мэра и правительства столицы.

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