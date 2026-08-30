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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Гасилин: «Зениту» было тяжело c «Факелом» из-за отсутствия Глушенкова. Вырвали тяжелейшую победу»

Бывший форвард Зенита, руководитель Банки Алексей Гасилин высказался о победе « Зенита » над « Факелом » (1:0) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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