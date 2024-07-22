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Анапа возвращается к свету: массовых отключений пока нет

Анапа возвращается к свету: массовых отключений пока нет

Сотрудники компаний «Россети Кубань» и «Электросети Кубани» накануне восстановили работу высоковольтных и кабельных линий.

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