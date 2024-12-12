В Сети появились кадры освобождения Дарьино в Курской области

Российские бойцы раскрыли подробности освобождения населенного пункта Дарьино в Курской области. На опубликованных Telegram-канале Zvezdanews кадрах можно увидеть, как над населенным пунктом в Суджанском районе снова развевается российский триколор.
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