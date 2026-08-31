Пентагон подключил искусственный интеллект к обработке документов

Министерство обороны США объявило о запуске "военного" ChatGPT – сервиса ChatGPT Mil, предназначенного для ускорения обработки несекретных документов, связанных с планированием, логистикой и управлением.
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