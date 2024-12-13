Московская биржа рассматривает запуск утренних торгов и торгов в выходные

Московская биржа планирует в ближайшее время представить планы по запуску утренних торгов на фондовом и срочном рынках, сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Владимир Крекотень.
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