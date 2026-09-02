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Царьград

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Разборки СБУ и ГУР в Киеве продолжаются: Утром - снова стрельба, появились новые подробности

Разборки СБУ и ГУР в Киеве продолжаются: Утром - снова стрельба, появились новые подробности

История с ночной стрельбой в Киеве получила продолжение уже утром. На Березняках снова раздавались выстрелы, а вокруг произошедшего появляются новые версии.

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