В Сеченовке началось исследование вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России началось исследование вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник М", которая предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
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