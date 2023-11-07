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В Сеченовке началось исследование вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"

В Сеченовке началось исследование вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России началось исследование вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник М", которая предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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