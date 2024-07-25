Харрис согласилась на дебаты с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в четверг, 25 июля, на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд заявила о своей готовности к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, – сообщает The Independent.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии