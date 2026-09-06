Каждую букву ДНК известнейшего вируса мутировали по отдельности — четверть смертельных мутаций не смог объяснить даже ИИ

Первый в истории систематический мутагенез целого генома из 44 000 вариантов фага ΦX174 показал, что наука до сих пор не понимает, почему сотни изменений убивают вирус Биологи совершили первый в истории систематический мутагенез целого генома: почти каждый из 5386 нуклеотидов фага ΦX174 — вируса, чей геном первым в мире секвенировали в 1970-х, первым синтезировали химически в 2000-х и первым спроектировали с помощью ИИ — изменили по одному.